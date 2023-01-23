Силы Косово обстреляли машину сербов

Правительство Сербии заявило, что спецназ МВД Косово ранил серба при обстреле машины

Спецназ МВД Косово обстрелял машину сербов, об этом сообщает директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. Его слова приводит РИА Новости.

«Бойцы спецподразделения ROSU обстреляли сегодня около 11.30 (13.30 по мск) на Бистрицком мосту близ нелегального блокпоста на трассе Косовска-Митровица — Лепосавич машину, в которой находились два серба», — заявил он.