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16:02, 23 января 2023Мир

Силы Косово обстреляли машину сербов

Правительство Сербии заявило, что спецназ МВД Косово ранил серба при обстреле машины

Фото: Laura Hasani / Reuters

Спецназ МВД Косово обстрелял машину сербов, об этом сообщает директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. Его слова приводит РИА Новости.

«Бойцы спецподразделения ROSU обстреляли сегодня около 11.30 (13.30 по мск) на Бистрицком мосту близ нелегального блокпоста на трассе Косовска-Митровица — Лепосавич машину, в которой находились два серба», — заявил он.

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Анастасия Заикина
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