Россиянин избил девушку из-за ирокеза и попал на видео

Житель Краснодара повалил девушку на асфальт и избил из-за прически в стиле ирокез

Житель Краснодара повалил девушку на асфальт и избил из-за прически в стиле ирокез. Потасовка попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Краснодар край».

На появившемся видеоролике видно, как россиянин в рабочей одежде несколько раз бьет случайную прохожую. От ударов девушка оказывается на асфальте. Ей на помощь приходят другие горожане.

Позже удалось выяснить, что причиной агрессии мужчины стал ирокез на голове девушки. После происшествия у пострадавшей остались ушибы, она написала заявление в полицию.

Краснодарские правоохранители начали искать нападавшего, пишет РИА Новости.

В августе 2022 года сообщалось, что в Новосибирске толпа подростков избила сверстника из-за серьги в ухе и длинных волос.