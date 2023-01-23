В Польше увеличилось число магазинных краж

Radio Zet: число краж в Польше увеличилось за прошлый год на треть из-за роста инфляции

Рост инфляции в Польше достиг 18 процентов, что спровоцировало волну магазинных краж, число которых увеличилось на треть за прошлый год. Об этом сообщает Radio Zet.

Компания UCE RESEARCH провела исследование для SkipWish Group, в ходе которого выяснилось, что более 44 процентов опрошенных жителей Польши призывают правительство ужесточить наказание для лиц, совершающих кражи.

«Поляки все больше осознают тот факт, что все добросовестные потребители платят за воровство в торговых заведениях, так как магазины перекладывают свои убытки на покупателей, повышая цены», — пояснил управляющий директор SkipWish Group Мацей Тыгельски.

При этом Тыгельски усомнился, что более строгие меры наказания для этого типа преступников будут эффективны. По его мнению, это только ухудшит социальное положение тех, кто совершает кражу из-за бедности или голода.

В ноябре 2022 года отдел исследований Ipsos провел опрос, согласно которому жители Франции, Германии, Греции, Италии, Польши и Великобритании столкнулись с финансовой неустойчивостью. Около 80 процентов опрошенных заявили, что они были вынуждены значительно сократить расходы. В частности, европейцам пришлось меньше тратить на поездки (62 процента) и отопление (47 процентов).