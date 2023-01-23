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18:02, 23 января 2023Интернет и СМИ

Кудрявцева пожаловалась на мешающую спать хроническую болезнь

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на мешающую спать сильную мигрень

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о мешающей ей спать сильной мигрени, которая плохо купируется медикаментами. Пост об этом появился в ее Telegram-канале.

Кудрявцева призналась, что хроническое заболевание длится у нее уже порядка десяти лет. «Ненавижу. Ненавижу эти дни, таблетки не помогают, спать не можешь, но надо как-то жить и работать», — пожаловалась она. Ведущая добавила, что избавляться от приступов головной боли ранее ей помогал специалист из Китая, однако сейчас он уехал.

Вместе с тем Кудрявцева отметила, что мигрень позволяет ей смотреть на некоторые вещи под другим углом, так как во время приступов она воспринимает окружающую действительность «ярко, резко и больно».

Осенью 2021 года телеведущая рассказала, что у нее возобновилась сильная мигрень после перенесенного коронавируса. По словам Кудрявцевой, у нее также возникли апатия и панические атаки.

Ведущая переболела COVID-19 в январе 2021 года. Симптомами она называла сильную слабость, головную боль и заложенный нос.

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Маргарита Щигарева
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