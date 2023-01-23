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11:58, 23 января 2023Мир

Польша проигнорировала мнение Германии в поставках танков Украине

Премьер Польши Моравецкий заявил об отправке Украине Leopard 2 и без Германии в коалиции

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Варшава проигнорировала мнение Берлина касательно поставок танков Leopard 2 на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

По его словам, польская сторона попросит разрешения у Германии на отправку танков. При этом он отметил, что Варшава может выделить немецкие танки Киеву даже в том случае, если ФРГ не войдет в соответствующую коалицию стран.

Кроме того, политик заявил, что усилия Польши по созданию коалиции для отправки танков Leopard 2 Украине эффективны.

Ранее польские власти предсказали, что будет с Германией в случае отказа поставлять танки Украине. Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что при таком сценарии Берлин окажется в международной изоляции.

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Виктория Кондратьева
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