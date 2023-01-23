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15:05, 23 января 2023Бывший СССР

Литва поддержала стремление ввести санкции против Белоруссии

В МИД Литвы заявили, что страна поддерживает стремление ввести санкции против Белоруссии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва поддерживает стремление ввести те же санкции против Белоруссии, которые действуют в отношении России. Об этом заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi.

«Есть стремление уравнять санкции (в отношении России и Белоруссии — прим. «Ленты.ру»). Литва этот процесс поддерживает, думаю, это справедливо», — сказал он. Глава МИД подчеркнул, что наблюдаются попытки обхода ограничений с помощью определенных исключений, касающихся Белоруссии.

Как утверждает Ландсбергис, введение санкций против Минска закроет путь товарам через белорусскую территорию в Россию. Он уточнил, что в десятом пакете антироссийских санкций есть ограничения в отношении отдельных лиц и секторов. По его словам, не стоит надеяться на серьезные шаги, потому что процесс становится более сложным.

Ранее польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) может полностью синхронизировать санкции против Москвы и Минска. Как отмечается, против инициативы выступают Германия и ряд других государств. По мнению представителей ФРГ, в отношении белорусской стороны не следует вводить подобные меры до тех пор, пока республика не вступила в боевые действия.

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Кристина Есикова
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