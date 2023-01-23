Россиянин избил до смерти 88-летнего мать-пенсионерку и попал под следствие

В Иркутске будут судить 55-летнего мужчину, избившего до смерти 88-летнюю мать-пенсионерку

В Иркутске суд рассмотрит дело 55-летнего мужчины об убийстве 88-летней матери. Об этом в понедельник, 23 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в конце января 2022 года пьяный фигурант избил пенсионерку, нанеся травмы грудной клетки и переломы ребер. Женщина скончалась.

Вскоре мужчину задержали по горячим следам и поместили в СИЗО. По факту произошедшего было возбуждено дело по пунктам «в,д» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что под Пермью осудили на 8 лет мужчину, избившего до смерти мать-пенсионерку из-за неприязни.