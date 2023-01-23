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18:25, 23 января 2023Силовые структуры

15-летняя россиянка зарезала мать после ссоры и получила 6,5 года колонии

Под Новосибирском осудили на 6,5 года 15-летнюю девочку, ударившую 31 раз ножом мать

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бердский городской суд Новосибирской области приговорил к 6,5 года лишения свободы 15-летнюю девочку за убийство матери. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Подросток признана виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Она будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным ведомства, вечером 30 июля 2022 года фигурантка в квартире дома на улице Микрорайон поссорилась с матерью и решила убить ее. Девочка взяла нож на кухне и 31 ударила потерпевшую в грудь, живот, шею, руки и голени, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что в Уфе 18-летний студент зарезал мать из-за спрятанного блокнота с паролями от аккаунтов.

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Екатерина Власова
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