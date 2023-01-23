Бывшие McDonald's в Казахстане открылись без названия

Бывшие рестораны McDonald's в Казахстане возобновили работу без названия

Бывшие рестораны McDonald's в Казахстане возобновили работу без названия. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее казахстанская компания Food Solutions KZ, управлявшая сетью ресторанов McDonald's в стране, назвала условия возвращения американского бренда на местный рынок. Как объяснил глава фирмы Асет Машанов, после возобновления работы ресторанов компания продолжит развивать работу с местными поставщиками. Поспособствует ли это возврату бренда McDonald’s, сказать с уверенностью нельзя, но такой вариант возможен.

5 января американская McDonald's объявила, что все точки в Казахстане перестанут работать под ее маркой из-за ограничений в поставках. Компания пообещала предоставить информацию о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием в ближайшее время.