Экс-полицейский из Подмосковья получил шесть лет колонии за ввоз мигрантов

Суд приговорил экс-полицейского из Подмосковья к шести годам колонии за ввоз мигрантов

Таганский суд Москвы приговорил к шести годам бывшего начальника отдела управления подмосковной полиции по вопросам миграции Сергея Медяникова за ввоз мигрантов в страну и получение взяток от них. Полученный срок он будет отбывать в колонии общего режима, сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

Экс-полицейского признали виновным по статье 322.1 («Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения») и 290 («Получение взятки в значительном размере») УК РФ. Следствие и суд установили, что с февраля 2019-го по июль 2020 года фигуранту через посредника передали взятки от семи иностранцев. Каждый из мигрантов заплатил по 100 тысяч рублей за отмену запрета на въезд в Россию.

Медяников вместе с подчиненными изготавливал поддельные копии свидетельств о заключении брака между мигрантами и гражданами России и заверял их поддельными печатями, штампами и подписями московских нотариусов. После этого бывшие полицейские по его указанию разрешали иностранцам въезд в страну. Соучастники преступления были осуждены.

Ранее сообщалось, что на Урале чиновника осудили на восемь лет за получение взятки в полтора миллиона рублей.