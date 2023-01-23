В Норвегии прокомментировали возможную экстрадицию бежавшего члена ЧВК «Вагнер»

Адвокат бежавшего командира ЧВК «Вагнер» заверил в невозможности экстрадиции из Норвегии

Норвежский адвокат Бриньюльф Риснес, который защищает интересы бежавшего в Норвегию члена и командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, заверил в невозможности его депортации и экстрадиции в Россию. Об этом он заявил агентству Reuters.

«[Какова вероятность] что он будет депортирован? Нулевая», — прокомментировал адвокат. По его словам, хоть между стороной защиты и полицией есть некоторые трения касательно Медведева, это не должно стать причиной для его возможной экстрадиции в Россию.

13 января пограничники и полицейские Норвегии задержали мужчину, который, как утверждается, незаконно пересек границу с Россией. Он перешел границу в районе близ Скройтнеса, а после обнаружения подал прошение о предоставлении убежища в стране. Предположительно, речь и шла о Медведеве, позднее официально задержанном полицией.

Официальные представители Норвегии при этом заявили, что задержали Медведева и рассматривают вопрос о том, следует ли добиваться решения суда о его интернировании.

