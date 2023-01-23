Путин посетит МГУ в День российского студенчества

Президент России Владимир Путин посетит МГУ в День российского студенчества

Президент России Владимир Путин посетит Московский государственный университет (МГУ) имени М.В.Ломоносова в День российского студенчества, 25 января. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как отмечает ТАСС, официально график президента на предстоящую неделю не объявлялся.

По данным телеканала, помимо посещения МГУ президент проведет совещание с членами правительства и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.