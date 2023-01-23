Глава МИД Латвии не увидел аргументов против передачи Украине танков Leopard

Глава МИД Латвии Ринкевич заявил, что нет аргументов против передачи танков Leopard Киеву

Хороших аргументов против передачи Украине танков Leopard нет. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Латвии Эдгар Ринкевич перед встречей глав МИД стран Европейского союза, сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

По его словам, Германия должна брать на себя большую ответственность в вопросе отправки вооружения на Украину.

«Германия — одна из ведущих стран. Но быть большим означает брать большую ответственность. Я считаю, что на данный момент нет хороших аргументов, почему танки или системы противовоздушной обороны не могут быть предоставлены», — сказал глава латвийской дипломатии.

Ранее стало известно, что Эстония решила поставить украинской стороне все свои гаубицы калибра 155 миллиметров. В Таллине объяснили, что таким образом хотят создать прецедент, при котором не останется никаких оправданий для отказа других стран передавать Киеву вооружение.