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17:31, 23 января 2023Бывший СССР

Глава МИД Латвии не увидел аргументов против передачи Украине танков Leopard

Глава МИД Латвии Ринкевич заявил, что нет аргументов против передачи танков Leopard Киеву

Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Хороших аргументов против передачи Украине танков Leopard нет. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Латвии Эдгар Ринкевич перед встречей глав МИД стран Европейского союза, сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

По его словам, Германия должна брать на себя большую ответственность в вопросе отправки вооружения на Украину.

«Германия — одна из ведущих стран. Но быть большим означает брать большую ответственность. Я считаю, что на данный момент нет хороших аргументов, почему танки или системы противовоздушной обороны не могут быть предоставлены», — сказал глава латвийской дипломатии.

Ранее стало известно, что Эстония решила поставить украинской стороне все свои гаубицы калибра 155 миллиметров. В Таллине объяснили, что таким образом хотят создать прецедент, при котором не останется никаких оправданий для отказа других стран передавать Киеву вооружение.

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Василий Мека
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