Минобороны отчиталось об уничтожении артиллерийской бригады ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что 107-я бригада ВСУ находилась в районе населенного пункта Марганец в Днепропетровской области.

В результате удара по артиллерийской бригаде удалось уничтожить пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США вместе с экипажем, а также два автомобиля.

2 января оборонное ведомство сообщило, что в Днепропетровской области российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ. Согласно сводке, было ликвидировано хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Малиновка, Орехов и Зализничное.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.