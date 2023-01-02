Минобороны заявило об уничтожении хранилища топлива ВСУ в Днепропетровске

Минобороны уничтожило хранилище топлива группировки ВСУ «Хортица» в Днепропетровске

Начало событий в новости Российские войска уничтожили два склада ВСУ

Российские ракетные войска уничтожили хранилище топлива украинских военных в Днепропетровской области, оно принадлежало группировке ВСУ «Хортица». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Согласно сводке, военные ликвидировали еще и склады ВСУ, а также хранилище топлива 102-ой бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Малиновка, Орехов и Зализничное.

По данным Минобороны России, войска уничтожили 355 самолетов, 2794 беспилотника, а также 7366 танков и других боевых бронированных машин ВСУ с начала боевых действий 24 февраля.

Кроме того, ранее российские войска убили более 40 военнослужащих ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), Червоная Диброва Луганской народной респулики (ЛНР), а также Серебрянка (ДНР).