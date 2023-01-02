Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:35, 2 января 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении хранилища топлива ВСУ в Днепропетровске

Минобороны уничтожило хранилище топлива группировки ВСУ «Хортица» в Днепропетровске
Начало событий в новости Российские войска уничтожили два склада ВСУ

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские ракетные войска уничтожили хранилище топлива украинских военных в Днепропетровской области, оно принадлежало группировке ВСУ «Хортица». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Согласно сводке, военные ликвидировали еще и склады ВСУ, а также хранилище топлива 102-ой бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Малиновка, Орехов и Зализничное.

По данным Минобороны России, войска уничтожили 355 самолетов, 2794 беспилотника, а также 7366 танков и других боевых бронированных машин ВСУ с начала боевых действий 24 февраля.

Кроме того, ранее российские войска убили более 40 военнослужащих ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), Червоная Диброва Луганской народной респулики (ЛНР), а также Серебрянка (ДНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке
Депутатов Европарламента лишат иммунитета по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
Минобороны заявило об уничтожении хранилища топлива ВСУ в Днепропетровске
В Турции предсказали начало холодной войны из-за украинского кризиса
Названы самые распространенные детские травмы в новогодние праздники
В России арестовали миллиардные активы немецкой Linde
Сенатор призвал найти ответственных за удар по Макеевке
ВСУ обстреляли российское село в приграничном регионе
Вяльбе прокомментировала конфликт Большунова и Устюгова
Ремонт iPhone подорожал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.