Российские войска уничтожили два склада ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении двух складов вооружения ВСУ в Запорожской области

Российским войскам удалось уничтожить два склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины в Запорожской области. Об этом в понедельник, 2 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

Согласно сводке, военные ликвидировали склады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также хранилище топлива 102-ой бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Малиновка, Орехов и Зализничное. Помимо этого, в районе Днепропетровска было уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица».

Ранее в Минобороны заявили о новых рубежах, которые российские военные заняли на донецком направлении. Отмечается, что украинские войска в ходе российского наступления на этом направлении потеряли до 70 солдат, а также пять автомобилей и четыре боевые машины пехоты.

Также российское оборонное ведомство рассказало об украинской технике, ликвидированной за время спецоперации. В частности, войска России уничтожили 355 самолетов и 2794 беспилотника ВСУ.