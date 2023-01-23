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20:35, 23 января 2023Россия

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат призванным в рамках частичной мобилизации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил приказ, который определяет порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в тексте приказа.

В приложении к документу говорится, что ежемесячные выплаты будут начисляться со дня назначения мобилизованного гражданина на должность и до дня освобождения с нее включительно.

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Никита Абрамов
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