Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат призванным в рамках частичной мобилизации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил приказ, который определяет порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в тексте приказа.

В приложении к документу говорится, что ежемесячные выплаты будут начисляться со дня назначения мобилизованного гражданина на должность и до дня освобождения с нее включительно.