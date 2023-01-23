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11:04, 23 января 2023Наука и техника

Созданы наночастицы для доставки генетического редактора в мозг

Advanced Materials: разработаны наночастицы для доставки генетического редактора в мозг

Фото: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Специалисты Университета Висконсин-Мэдисон создали наночастицы для доставки генетического редактора CRISPR в мозг. Технология может применяться для точечной терапии болезни Альцгеймера или Паркинсона. О выводах работы сообщается в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.

Редактор генома CRISPR представляет собой своеобразные «генетические ножницы», которые позволяют модифицировать гены и придавать им необходимые свойства. Это направление перспективно для лечения многих заболеваний.

Ученые разработали способ, позволяющий неинвазивно и безопасно преодолеть защитную мембрану мозга (гематоэнцефалический барьер) для его полноценного лечения с помощью направленного воздействия лекарств и определенных методик. Один из способов обойти этот барьер — введение препаратов непосредственно в мозг, однако это травматичная процедура, к тому же она обеспечивает доступ только к наружным областям.

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Новый подход заключается во внедрении нанокапсул из кремнезема, которые могут переносить инструменты для редактирования генома во многие органы, а затем безвредно растворяться. Авторы модифицировали поверхность наночастиц глюкозой и аминокислотным фрагментом, полученным из вируса бешенства, что и позволило им проникать вглубь мозга. В процессе экспериментов на мышах технология показала себя успешно, в результате чего были редактированы гены, связанные с нейродегенеративными заболеваниями.

В дальнейшем планируется дополнительно оптимизировать нанокапсулы, а также протестировать их эффективность в борьбе с другими болезнями мозга, глаз, печени и легких.

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Елена Апазиди
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