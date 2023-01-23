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06:00, 23 января 2023Интернет и СМИ

Официант показал объявление от начальницы и вызвал споры

На Reddit поспорили из-за запрета персоналу ресторана съедать неверно приготовленные блюда

Фото: CA Creative / Unsplash

Работающий официантом пользователь Reddit с ником rey_vati показал на портале объявление от начальницы, которая запретила персоналу съедать некорректно приготовленные блюда. В комментариях пользователи поспорили по поводу обоснованности такого правила.

«Персоналу не дозволяется съедать неверно приготовленные блюда. Их нужно выбрасывать и вносить в лист отходов», — говорится в объявлении. Автор публикации, комментируя запрет, пожаловался, что начальница готова выбросить еду «ради того, чтобы преподать урок», нежели накормить сотрудников. При этом, как заявил мужчина, в этом заведении официанты не получают зарплату: они зарабатывают только благодаря чаевым от клиентов.

Снимок вызвал споры в комментариях. «Абсолютно съедобная еда не должна выбрасываться. Это чертовски расточительно», «Не переношу таких людей. Я когда-то работал в [ресторане] Golden Corral, и неверно приготовленные блюда разрешалось съесть», — возмутились пользователи. Вместе с тем некоторые заявили, что понимают решение начальницы. «Люди будут злоупотреблять этим. Почти наверняка они будут намеренно готовить блюда неправильно», «Они не хотят, чтобы сотрудники специально портили блюда, планируя съесть их», — поспорили другие комментаторы.

Фото: rey_vati / Reddit

Другие пользователи в ответ заявили, что в таком случае начальство должно платить зарплату подчиненным. Кроме того, многие также посоветовали автору публикации уволиться.

Ранее пользователь Reddit, работающий электриком, рассказал о неожиданной находке внутри стены. По словам мужчины, занимаясь ремонтом, он обнаружил старую газету ровно 101 год спустя после ее выпуска.

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Олег Давыдов
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