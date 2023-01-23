В Москве стало больше одного типа жилья

«Метриум»: в Москве на 55 процентов вырос объем предложения новостроек

За 2022 год в Москве вырос объем предложения новостроек массового сегмента — динамика достигла 55 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Метриум».

К декабрю экспозиция этого типа жилья достигла 26,6 тысячи лотов. Из указанного объема 86,1 процента пришлось на квартиры, 13,1 процента — на апартаменты. Среди административных округов города больше всего лотов находилось в Западном АО (доля в 17,9 процента). Вторую строчку занял Юго-Восточный округ с показателем в 17,6 процента. Топ-3 списка замкнул Северный округ, на который пришлось 15,9 процента объектов.

Большую часть предложения составили однокомнатные квартиры. Затем расположись студии и двухкомнатные квартиры. Меньше всего эксперты насчитали четырех комнатные квартиры. По данным аналитиков, к концу года квадратный метр подобного жилья стал стоить 309,9 тысячи рублей — на 16,3 процента больше, чем год назад.

Ранее аналитики компании VSN Realty пришли к выводу, что в декабре 2022 года на первичном рынке жилья комфорт- и бизнес-класса, строящегося в пределах Старой Москвы, было продано 6,5 тысячи квартир и апартаментов, что на 50 процентов больше, чем в ноябре того же года.