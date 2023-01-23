Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
23:33, 23 января 2023Забота о себе

Врач рассказала о пользе омега-3

Диетолог Дианова: жирные кислоты омега-3 позволяют облегчить течение целого ряда болезней

Фото: Unsplash

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что жирные кислоты омега-3 позволяют облегчить течение целого ряда болезней. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что омега-3 содержится в рыбе, семенах чиа, в сале. По ее словам, содержание таких кислот в продуктах невысокое, поэтому их часто назначают в виде капсул.

«Капсулы обычно принимают курсом. Но при этом проверяется индекс омега-3, оценивается самочувствие, липидный профиль до и после приема», — сказала она.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых людей. «Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — добавил специалист. По словам диетолога, в таком перекусе содержится все, что нужно организму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Пригожин показал на видео разрушенные окраины Соледара
В Госдепе назвали сожжение Корана в Швеции провокацией против НАТО
Экс-премьер Украины назвал условие для прекращения существования страны
Гоген Солнцев опубликовал совместное фото с новой подругой
Врач рассказала о пользе омега-3
Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов
Вучич допустил свой уход в отставку при одном условии
Вучич заявил о нахождении Европы «де-факто в состоянии войны»
Французов возмутила новая просьба Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.