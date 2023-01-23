Бывший начальник УМВД по Омску получил 10 лет за взятки в семь миллионов рублей

Суд приговорил к 10 годам колонии экс-начальника УМВД по Омску за взятки в 7 млн рублей

Кировский районный суд Омска приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего начальника УМВД России по Омску Евгения Быкова за получение взяток на семь миллионов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 20,7 миллиона рублей и лишили звания полковник полиции и права работать в органах госвласти.

По версии следствия, с 2019-го по 2021 год полицейский через подчиненного получал денежные вознаграждения от директора салонов массажа за покровительство бизнесу и непривлечение к административной ответственности. Общая сумма подношений составила 6,5 миллиона рублей.

С 2020-го по 2021 год подсудимому передали еще 500 тысяч рублей от местного жителя, занимавшегося торговлей немаркированной алкогольной и табачной продукцией.

Экс-полицейский вину в коррупции не признал.

В апреле 2021 года Быков и его подчиненный-посредник были задержаны сотрудниками управления ФСБ по Омской области, сообщила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова. Они были уволены из органов внутренних дел за совершение порочащего проступка. Суд арестовал имущество Быкова: два автомобиля и дом на общую сумму более восьми миллионов рублей.