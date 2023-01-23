Американская писательница раскритиковала антироссийские взгляды

Писательница Джонстоун: антироссийские взгляды являются поддержкой империализма

Американская писательница Кейтлин Джонстоун раскритиковала антироссийские взгляды, заявив, что люди, которые выступают против России, находятся под влиянием империализма Соединенных Штатов. Об этом она написала в своем в Twitter-аккаунте.

«Если вы говорите, что выступаете против России потому, что вы антиимпериалист, но не выступаете против империи США за ее вклад в развязывании и продолжении войны, то вы — лжец. Вы не противостоите России потому, что вы антиимпериалист, вы противостоите России как раз потому, что вы — империалист», — указала писательница.

Джонстоун добавила, что такие люди отрицают роль Вашингтона в разжигании конфликта на Украине, предпочитая винить во всем Россию. Это, по ее мнению, является заблуждением.

Ранее писательница назвала позором пиар-ходы, используемые СМИ в США для продвижения президента Украины Владимира Зеленского. В частности, Джонстоун привела в пример решение установить бюст украинского лидера в американском Капитолии.