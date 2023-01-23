Врач перечислила самые распространенные ошибки худеющих

Эндокринолог Лебедева назвала нарушение режима сна и питания главными ошибками худеющих

Нарушение режима сна и питания являются главными ошибками худеющих. Об этом эндокринолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала своем Telegram-канале.

Врач перечислила самые распространенные ошибки борющихся с лишним весом людей, пояснив, что можно прилагать все силы к борьбе с ненавистными килограммами, но не добиться успеха. Она привела в пример девушку, которая много тренируется и мало ест, но не худеет. По ее мнению, причина может крыться в позднем отходе ко сну из-за работы, наличии постоянных стрессов или некомпенсированном гипотериозе, о котором она может не знать, так как не проверяет работу щитовидной железы.

Важно то, что вы едите и какие физнагрузки выполняете. Можно быть на правильном питании, есть пять-шесть раз в день и набирать вес дальше. Можно ходить в спортзал два раза в неделю, кое-что и кое-как поделать и тоже остаться без результата Диляра Лебедева эндокринолог

За годы практики врач убедилась, что эффективно худеют те, кто придерживается интервального голодания (16/8), тренируется четыре-пять раз в неделю и ежедневно проходит 10 тысяч шагов. «Еще один фактор, мешающий избавляться от лишних килограммов — стресс. Хронически повышенный кортизол мешает липолизу, а также разрушает ваши мышцы. Многие это знают, но отмахиваются, как от чего-то несущественного», — констатировала эндокринолог.

Также мешают борьбе с жиром эндокринные причины: гипотиреоз, гиперпролактинемия, гипогонадизм, низкий уровень гормона роста, синдром и болезнь Иценко-Кушинга, перечислила Лебедева.

«Мешают худеющим и дефицит витамина D, нарушение пищевого поведения, проблемы с работой ЖКТ, анемия, хронические инфекции и системное воспаление», — подвела итог врач.

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