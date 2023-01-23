Испанская полиция заявила об эксплуатации украинских беженцев на табачных фабриках

В Испании украинских беженцев эксплуатировали на нелегальных табачных фабриках, об этом сообщается на сайте испанской полиции.

Сотрудники ведомства совместно с Интерполом обезвредили преступную группировку, которая занималась эксплуатацией украинских беженцев на незаконных табачных предприятиях. Отмечается, они производили сигареты и промышляли табачной контрабандой в больших масштабах.

«[Украинские беженцы] были "набиты" в приютах, работали на трех табачных фабриках, которыми сеть управляла нелегально. Чтобы их не раскрыли, им не разрешали покидать территорию фабрики, и им приходилось работать в чрезвычайно тяжелых условиях», — сказали в полиции.

Уточняется, что в ходе полицейской операции были задержаны 27 человек, конфисковано 10 тонн табачного сырья и 3,5 миллиона пачек сигарет.

Ранее украинские беженцы пожаловались на условия пребывания в Великобритании. В частности, они указали на большую вероятность стать бездомными после того, как закончится благотворительная программа спонсорства для украинских мигрантов.

