Автор Politico Дреа: европейские кредиты доведут Украину до экономической катастрофы

Европа, выдавая Украине новые кредиты, ведет страну к долговому кризису и экономической катастрофе. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Эоин Дреа в колонке для Politico.

«Европейские лидеры не стесняются трубить о кредите в размере 18 миллиардов евро для Украины в 2023 году в качестве инструмента для "поддержания макрофинансовой стабильности страны". По мнению председателя Европейского совета Шарля Мишеля, такая помощь показывает, что Брюссель "яро поддерживает Украину"», — написал Дреа.

Однако автор колонки предсказывает, что Украине грозит экономическая катастрофа, если страна продолжит занимать деньги у Запада. По его мнению, Киеву нужны не кредиты, а долговая сделка, которая будет включать реструктуризацию долга и перевод десятков миллиардов евро в безвозмездные гранты.

«Украина нуждается в списании долга — к сожалению, ЕС просто хочет, чтобы она продолжала занимать», — подчеркнул Дреа.

В декабре в украинских СМИ распространилась информация о том, что украинцы за последний год потратили в Польше 2,14 миллиарда евро, что, по мнению Киева, полностью окупает помощь Украине от польских властей. В ответ Варшава обвинила Киев во лжи. Обозреватель польской газеты Kresy Марек Троян рассказал, что Польша потратила на помощь Украине более трех миллиардов евро. Кроме того, сообщается, что содержание украинских беженцев обошлось Варшаве в 8,36 миллиарда евро.