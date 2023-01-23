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20:04, 23 января 2023Бывший СССР

Латвия попросила посла России покинуть республику

МИД Латвии заявил, что российский посол должен покинуть страну до 24 февраля

Фото: РИА Новости

Власти Латвии попросили посла России Михаила Ванина покинуть республику до 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

«Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Посол Латвийской Республики в РФ также покинет Россию до 24 февраля», — заявили в ведомстве.

Ранее на аналогичную меру пошли эстонские власти, предписав послу России Владимиру Липаеву покинуть территорию страны. Вскоре стало известно, что правительство Эстонии задумалось о закрытии Финского залива для России.

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Василий Мека
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