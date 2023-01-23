Потанин призвал отказаться от идеи конфискаций и национализации

Миллиардер Потанин назвал демагогией желание конфискаций и национализации

Конфискация имущества уехавших из страны россиян была бы признаком слабости, а Россия — это страна, которая мечтает о том, чтобы восприниматься сильной. Таким образом идею отбирать имущество у выехавших за границу граждан прокомментировал в интервью РБК миллиардер, крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин.

Также он считает в корне неверной и идущей вразрез с финансовой и экономической политикой правительства идею увеличения государственного участия в экономике через национализацию. По мнению бизнесмена, следует улучшать инвестиционный климат и замещать ушедшие иностранные инвестиции другими, из дружественных стран.

Потанин напомнил, что Россия «очень привержена общинным, ортодоксальным традициям», не слишком падка на новомодные тренды. Однако собственность или уважение личности человека является таким же фундаментальным институтом. И их разрушение повлияет на экономику страны исключительно негативно, особенно в плане человеческого капитала. Миллиардер привел в пример программистов, которые в большом количестве покинули страну в 2022 году.

«Большинство из них продолжают работать на нашу страну, экономику, компании. Кто-то из них вернется, кто-то нет. Зачем же их отталкивать и гнать? Они наймутся в другие компании, они все не пальцем деланные», — удивился предприниматель. Он напомнил, что в России собственное программное обеспечение занимает на рынке не более 20 процентов, остальное приходится заимствовать у других стран, поэтому надо уважать людей, помогающих преодолеть разрыв.

Миллиардер призвал заканчивать с агрессивной демагогией и популизмом, с призывами к санкциям по формальному признаку. Наказывать, уверен он, следует только тех, кто вредит и наносит ущерб стране, причем только после решения суда.

Ранее другой российский миллиардер, основатель UC Rusal Олег Дерипаска в статье для РБК призвал российские власти отказаться от порочных химер госкапитализма (таким образом бизнесмен характеризует тенденции в экономике последних десяти лет) и вернуться к «невидимой руке» рынка, которой помогает «видимая рука» государства. По его мнению, дальнейшее нарушение прав бизнесменов и усиление вовлеченности государства в экономику приведет к потере 10-12 лет развития.