Потанин заявил об имеющейся у России «прививке 1917-го» от изъятия активов

Бизнесмен Потанин заявил, что у России с 1917 года есть прививка от изъятия активов

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин считает, что у России с 1917 года имеется прививка от изъятия активов. Об этом он заявил в интервью РБК, отвечая на вопрос о соответствующих планах Запада.

По его словам, конфискация является скрытой или явной формой воровства и разрушает инвестиционный климат там, где подобные решения принимаются.

«А нам не надо этого повторять. Зачем же повторять ошибки других? Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело», — пояснил бизнесмен и добавил, что следует вспомнить о негативных последствиях неуважения к личным свободам и праву собственности, а также воздержаться от этого.

Потанин подчеркнул, что в действиях западных стран видит провоцирование, однако, на его взгляд, не стоит следовать их примеру — это дает большое морально-психологическое преимущество. «На уважении к праву собственности строится предпринимательская активность и мотивация людей. Лишение их такого рода мотивации — это очень вредная вещь», — заключил он.

23 января глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Европейский союз хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли. Он призвал европейских лидеров продолжить переговоры по использованию российских средств для восстановления Украины, так как масштабы разрушений продолжают расти.