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15:29, 23 января 2023Россия

Раскрыты подробности о продвижении ВС России на запорожском направлении

Рогов: на запорожском направлении ВС России продвинулись на глубину до 8 километров

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на полосе в десятки километров на глубину от сотен метров до восьми километров. Такие подробности в своем Telegram-канале раскрыл председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, российские военнослужащие динамично развивают оперативный успех на данном участке фронта. Они вскрыли позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «взломали первые эшелоны обороны» украинских войск, вынудив их отойти на вторую и третью линии обороны.

«На западном фланге запорожского фронта ВСУ вскрыли свои оперативные резервы, в результате чего по ним были нанесены удары ВКС РФ и артиллерией (...) Режим разведки боем дает стабильно положительные результаты. Тактическое продвижение наших воинов помогает наносить противнику максимальный урон», — рассказал Рогов и добавил, что ежедневные потери ВСУ на запорожском направлении исчисляются трехзначными числами.

Ранее он сообщил, что российские военные отодвинули линию обстрела городов и сел со стороны ВСУ в Запорожской области. По его словам, продвижение российской армии позволило выбить украинские войска из ряда сел, которые использовались ВСУ как опорные пункты.

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Варвара Кошечкина
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