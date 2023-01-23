США передумали размещать ракеты средней дальности в Японии

Yomiur: Вашингтон передумал размещать ракеты средней дальности в Японии

Правительство Соединенных Штатов передумало размещать ракеты средней дальности на территории Японии. Вашингтон отказался от подобных планов, так как счел достаточным сдерживание КНР. Об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на осведомленного чиновника.

Как уточнил собеседник газеты, от размещения данных ракет решили отказаться, поскольку японские власти в рамках реализации права на контрудар в случае нападения в соответствии с обновленной стратегией нацбезопасности задумали поставить на вооружение около 500 американских крылатых ракет Tomahawk и 1000 Type 12 увеличенной дальности, а также провести разработку гиперзвуковых ракет.

В связи этим, пишет газета, США сочли, что сдерживание Пекина усилится, если имеющиеся ракетные возможности Штатов дополнятся контратакующим японским потенциалом. Кроме того, Вашингтон решил, что ему будет трудно добиться понимания со стороны японцев, особенно тех, которые живут в районах предполагаемого размещения оружия.

Однако, подчеркивает издание, если военный баланс сил изменится из-за укрепления военного потенциала Китая, есть вероятность, что обсуждение вопроса размещения американских ракет средней дальности в Японии будет возобновлено.

Ранее в январе премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом лично передал ему документ с намерением Токио по приобретению американских крылатых ракет Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала.

