Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:58, 23 января 2023Среда обитания

Названа причина массовой гибели тюленей в Каспийском море

Причиной гибели нерп в азербайджанском секторе Каспия назвали недостаток кислорода

Фото: Shutterstock

Недостаток кислорода назвали причиной массовой гибели тюленей в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Азербайджанское агентство по безопасности продовольственных продуктов (АПБА).

Специалисты изучили прибрежные зоны на территории городов Баку и Сумгайыт, а также Хызинского, Хачмазского, Шабранского, Лянкяранского, Астаринского, Нефтчалинского и Сальянского районов, взяв образцы материала из останков тюленей.

«В результате проведенных анализов возбудителей инфекционных заболеваний не было выявлено. Было установлено, что природные газы, молекулярная масса которых тяжелее атмосферного воздуха, поднимаясь со дна моря на поверхность воды, приводят к гипоксии, в результате которой гибнут нерпы», — уточнили ученые.

О гибели животных стало известно в декабре 2022 года. Тогда в азербайджанском секторе Каспия обнаружили 17 мертвых нерп.

Ранее на острове Кунашир в Сахалинской области обнаружили тысячи мертвых сардин иваси. Выбросы туш произошли по всей длине бухты Первухина в российском регионе. Ученые проверили состояние воды, но не обнаружили способных повлиять на рыбу следов загрязнений.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о решающем моменте в конфликте на Украине
Российская семиклассница пыталась покончить с собой из-за запрета матери
В Германии анонсировали новый пакет санкций против Ирана
Взрыв произошел на одном из заводов в Подмосковье
Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией
Задержание ФСБ планировавшего теракт на Кавказе россиянина попало на видео
Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой
Россияне вывели большую часть валютных сбережений за границу
На футбольном матче впервые в истории показали белую карточку
12-летний мальчик отправился на рыбалку и случайно выловил трехметровую акулу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.