Житель Рошаля раскрыл подробности взрыва на заводе

Житель Рошаля: пострадавшему при взрыве на заводе выбило руку

В результате взрыва на металлургическом заводе «Молирен» в подмосковном Рошале пострадал один человек, он госпитализирован с травмой, не угрожающей жизни. Возгорание локализовано, ведется проливка. Подробности о происшествии «Ленте.ру» рассказал местный житель Игорь.

«Я сам этого взрыва не видел, но мой знакомый там работает. Он говорит, что ничего ужасающего там не произошло: просто велись работы, загорелась эта алюминиевая пыль и дальше по цепочке произошел взрыв. Взрыв сильный, дверь вынесло. Вот из-за этого как раз один мужик и пострадал, но не сильно, руку выбило. Сейчас уже все в порядке. Да и горел, кстати, не сам завод, а ангар», — рассказал Игорь.

Взрыв на заводе под Москвой произошел в понедельник, 23 января. В МЧС впоследствии уточнили, что на производстве произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли, после чего произошел пожар, который распространился на площади 200 квадратных метров.

Причиной взрыва названо нарушение технологического процесса. По данным источника ТАСС в экстренных службах, при взрыве пострадал один человек — у него диагностировали легкие травмы. Для тушения пожара привлекались 64 человека и 20 единиц техники.