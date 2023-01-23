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06:21, 23 января 2023Забота о себе

Россиянам перечислили основные правила ухода за кожей в зимний период

Врач Константинова: средства с гиалуроновой кислотой помогут увлажнить кожу зимой

Фото: Curology / Unsplash

Врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова перечислила основные правила ухода за кожей в зимний период, поскольку в холодное время года она наиболее подвержена сухости. Об этом она рассказала «Известиям».

Специалист пояснила, что пребывание на холоде негативно сказывается на коже, в частности, из-за сужения сосудов и выработки особых молекул — цитокинов, за счет которых повышается ее чувствительность. Поэтому, подчеркнула Константинова, зимой коже необходим особый уход с акцентом на увлажнение. Однако при этом не стоит забывать и про очищение, отшелушивание и тонизирование.

Для очищения лучше всего подойдут средства без спирта в составе, а мыть руки желательно теплой водой, указала врач. Выбирая средства для отшелушивания, следует отдавать предпочтение пилингам или энзимным пудрам, а также мягким скрабам. Что касается увлажнения, то тут важно обращать внимание на текстуру, выбирая жирные и плотные средства. В идеале, если в них будет содержаться гиалуроновая кислота, уточнила терапевт.

Ранее врач Альпана Мохта назвала семь способов продлить молодость кожи. В частности, она посоветовала отказаться от курения и стараться высыпаться.

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Варвара Кузьмина
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