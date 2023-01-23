Некультурный поступок женщины омрачил десятичасовой перелет туристов на Мальдивы

Пассажиры рассказали в TikTok об испорченном перелете из-за запаха ног попутчицы

Пара молодоженов рассказала об испорченном впечатлении от «премиального» десятичасового перелета на Мальдивы из-за дурно пахнущих ног попутчицы. На TikTok-ролик, ставший вирусным в сети, обратили внимание в New York Post.

Молодожены рассказали, что отправились праздновать медовый месяц на Мальдивы. Авторы видео похвалили удобства на рейсе: увеличенное пространство для ног, апельсиновый сок, бесплатную подушку, одеяло и косметичку от авиакомпании. Тем не менее долгий перелет омрачило некультурное поведение одной из пассажирок — блогеры были потрясены, когда почувствовали запах ног женщины, сидящей через проход.

«Эта дама только что сняла туфли. Мы еще даже не взлетели. Как же воняют ее ноги... Нам лететь 10 часов», — пожаловались на поступок пассажирки туристы.

При этом многие пользователи сети в комментариях воздержались от слов сочувствия и стали упрекать пару в том, что они не потратились на места в первом или бизнес-классе самолета. «Думаю, вы сняли это, чтобы получить повышение класса обслуживания...», «Если это ваш медовый месяц, почему вы сидите в экономе?», «Премиум-эконом? Вы халявщики», — написали они.

Ранее в октябре 2022 года пассажир самолета во время полета снял на камеру смутивший его негигиеничный поступок попутчика: неизвестный просунул голую ногу к впереди стоящему креслу и пальцами закрыл шторку иллюминатора.