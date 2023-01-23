Пригожин показал на видео разрушенные окраины Соледара

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин показал видео с разрушенными окраинами Соледара

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин показал видео с разрушениями на окраинах Соледара. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

«В волгоградских Telegram-каналах появилась критика моего заявления и сравнения Соледара со Сталинградом. С уважением отношусь к истории предков, но вот несколько видео, которые я снял из окон машины на подъезде к Соледару», — говорится в подписи к видеозаписям.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские военные практически полностью разрушили Соледар. Он отметил, что город находится в разрушенном состоянии и в нем почти не осталось целых зданий.

13 января Минобороны России заявило, что Вооруженные силы взяли Соледар под контроль с участием подразделений ЧВК «Вагнер».