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23:41, 23 января 2023Россия

Пригожин показал на видео разрушенные окраины Соледара

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин показал видео с разрушенными окраинами Соледара

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин показал видео с разрушениями на окраинах Соледара. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

«В волгоградских Telegram-каналах появилась критика моего заявления и сравнения Соледара со Сталинградом. С уважением отношусь к истории предков, но вот несколько видео, которые я снял из окон машины на подъезде к Соледару», — говорится в подписи к видеозаписям.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские военные практически полностью разрушили Соледар. Он отметил, что город находится в разрушенном состоянии и в нем почти не осталось целых зданий.

13 января Минобороны России заявило, что Вооруженные силы взяли Соледар под контроль с участием подразделений ЧВК «Вагнер».

Марина Совина
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