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13:02, 23 января 2023Бывший СССР

Появились кадры подземной операции ЧВК «Вагнер»

Военкор Симонов опубликовал кадры зачистки подземелий Соледара отрядами ЧВК «Вагнер»

Военный корреспондент Александр Симонов опубликовал в Telegram видео операции отрядов ЧВК «Вагнер» по зачистке подземелий и соляных шахт Соледара в Донецкой народной республике (ДНР).

«Парни работают на глубине около 200 метров. По словам командира, в современной военной истории такого еще не было», — написал военкор, комментируя появившиеся кадры.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово перебрасывают подразделения в Артемовск (украинское название — Бахмут). По его словам, украинская армия всеми способами пытается затянуть продвижение российских сил.

Василий Мека
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