На Украине заявили о новой победе Путина над Западом

Экс-советник Кучмы Соскин: отказ Германии передать Киеву Leopard стал новой победой Путина

Отказ Германии передать Киеву танки Leopard 2 свидетельствует о новой победе президента России Владимира Путина над западными лидерами, считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Своими мыслями на этот счет он поделился на YouTube-канале.

«Практически Путин подчинил себе всех», — отметил Соскин, упомянув в связи с этим президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьера Великобритании Риши Сунака, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом Соскин отметил, что США и союзники поддерживают Киев лишь на словах, а на самом деле — наживаются на военных действиях.

Пытаясь спрогнозировать развитие ситуации, экс-советник Кучмы высказал мнение, что России необходимо кардинально изменить ситуацию на поле боя. Он отметил, что есть несколько возможных сценариев, в числе которых — нанесение удара по центру принятия решений в Киеве.

Ранее Олег Соскин заявил о напугавшем Джо Байдена предупреждении российского лидера.