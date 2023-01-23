Африканская страна отправила на Украину советские танки

Menadefense: Марокко передало Украине модернизированные в Чехии танки Т-72Б

Марокко передало Киеву танки Т-72Б. Об этом сообщает алжирское издание Menadefense.

По информации издания, первая партия из примерно 20 танков была отправлена в Чехию на модернизацию, а уже оттуда будет передана в Вооруженные силы Украины.

Бронетехнику засняли во время визита премьер-министра Чехии Петра Фиалы на ремонтный завод компании Excalibur Army в Штернберке 9 января. Menadefense отмечает, что танки до передачи Украине «содержались в очень плохом состоянии»

Всего в марокканской армии числится 148 танков Т-72, ​​136 — Т-72Б и 12 — Т-72БК. Эти подержанные машины были приобретены у Белоруссии двумя партиями в 1999 и 2000 годах. Предполагалось, что размещенная на севере страны «русская» бригада будет противостоять алжирским бронетанковым дивизиям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят. «Когда против нас российская армия с тысячей танков — 10, 20, 50 танков от любой страны не решают проблему», — сказал он. При этом, добавил президент, поставка Западом танков мотивирует бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).