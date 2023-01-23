Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:43, 23 января 2023Бывший СССР

Африканская страна отправила на Украину советские танки

Menadefense: Марокко передало Украине модернизированные в Чехии танки Т-72Б

Фото: excaliburarmy.cz

Марокко передало Киеву танки Т-72Б. Об этом сообщает алжирское издание Menadefense.

По информации издания, первая партия из примерно 20 танков была отправлена в Чехию на модернизацию, а уже оттуда будет передана в Вооруженные силы Украины.

Бронетехнику засняли во время визита премьер-министра Чехии Петра Фиалы на ремонтный завод компании Excalibur Army в Штернберке 9 января. Menadefense отмечает, что танки до передачи Украине «содержались в очень плохом состоянии»

Всего в марокканской армии числится 148 танков Т-72, ​​136 — Т-72Б и 12 — Т-72БК. Эти подержанные машины были приобретены у Белоруссии двумя партиями в 1999 и 2000 годах. Предполагалось, что размещенная на севере страны «русская» бригада будет противостоять алжирским бронетанковым дивизиям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят. «Когда против нас российская армия с тысячей танков — 10, 20, 50 танков от любой страны не решают проблему», — сказал он. При этом, добавил президент, поставка Западом танков мотивирует бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский оценил планы Запада поставить Украине несколько десятков танков
Оценены риски потери контроля над смартфоном из-за «мины» в Telegram
Африканская страна отправила на Украину советские танки
Рогозин сообщил о захвате силами ДНР терминалов Starlink
В ряде российских регионов спрогнозировали аномальное потепление
Минфин предложил лишать свободы за продажу контрафактных сигарет
Американская писательница раскритиковала антироссийские взгляды
Попавшая в ДТП звезда «Мстителей» заявил о 30 сломанных костях
Сжегший Коран политик пожаловался на угрозы убийством
В Роспотребнадзоре объяснили важность профилактики обморожений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.