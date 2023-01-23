Диетолог назвала суточную норму потребления мандаринов

Диетолог Залетова сообщила, что суточная норма мандаринов составляет 500 граммов

Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова в беседе с радио Sputnik назвала суточную норму потребления мандаринов.

«Норма потребления любых овощей и фруктов — это 500 граммов в день. Съедая больше, мы можем себе навредить», — сказала она.

По словам врача, злоупотребление мандаринами может легко привести к избытку витамина C в организме, а следовательно, к различным аллергическим реакциям. Она призвала ограничить потребление этого продукта при наличии проблем с почками, так как гипервитаминоз дает большую нагрузку на органы выделения.

Специалист подчеркнула, что еще одной особенностью мандаринов является высокое содержание фруктозы, которая действует так же, как привычный сахар. В связи с этим Залетова предупредила, что эти плоды могут быть опасны для людей с сахарным диабетом и нарушениями углеводного обмена.

Кроме того, переедание любых других цитрусовых может обернуться неприятными последствиями в виде раздражения слизистой оболочки желудка, сказала диетолог.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых людей. «Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — добавил специалист.