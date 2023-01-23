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12:43, 23 января 2023Мир

Песков раскритиковал рассуждения в НАТО о танках для Украины

Песков назвал юридической эквилибристикой рассуждения в НАТО о военной помощи Украине

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Рассуждения стран НАТО о военной помощи и танках для Украины стали юридической эквилибристикой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Вся вот эта юридическая эквилибристика, которую мы наблюдаем сейчас, и обмен заявлениями между европейскими столицами, в том числе Варшава уже угрожает международной изоляцией Берлину», — сказал политик.

По его словам, такое положение можно назвать постоянным ростом нервозности среди членов альянса.

Ранее польские власти потребовали от Германии выразить четкую позицию касательно поставок танков Leopard 2. По мнению польской стороны, канцлер ФРГ Олаф Шольц должен перенять мнение главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая поддержала эту инициативу.

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Виктория Кондратьева
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