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14:45, 23 января 2023Забота о себе

Психолог назвала неочевидную причину грубости подростков

Психолог Наумова: если подросток грубит, родителям нужно не ругаться, а узнать причину

Фото: Shutterstock

Если подросток начал грубить, его родителям нужно узнать причину такого поведения, а не ругаться с ребенком, рассказала детский психолог Наталья Наумова. Неочевидные причины грубости подростков она назвала в беседе с News.ru.

По ее словам, подростки грубят родителям, когда чувствуют, что с ними несправедливо обращаются и предъявляют слишком высокие требования. Наумова пояснила, что если в детстве дети согласны выполнять даже несправедливые, на их взгляд, требования, то в подростковом возрасте они хотят честности, справедливости, хорошего к себе отношения. «Если родители не учитывали мнение детей, привыкли воспитывать путем давления и сами позволяли грубости по отношению друг к другу или ребенку, то ребенок тоже начнет грубить. Это также касается родителей, которые мало уделяют времени ребенку или, наоборот, гиперопекают», — объяснила она.

Грубость для подростков, продолжила психолог, — это своеобразный путь к свободе, возможность заявить о себе и показать, что он уже взрослый и ему ничего не страшно. «Взрослым важно поговорить с ребенком и узнать о причинах грубости, не надо с детьми драться и ругаться, а нужно научиться дружить и сотрудничать», — заключила Наумова. Она добавила, что родителям и подросткам необходимо доверять друг другу, а матери и отцу — учиться советоваться между собой и договариваться с ребенком.

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Александра Лисица
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