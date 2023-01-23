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03:54, 23 января 2023Интернет и СМИ

Оценены риски потери контроля над смартфоном из-за «мины» в Telegram

Киберспециалист Боронин: «зараженный» Telegram можно установить через сторонний источник

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Эксперт Академии Информационных Систем Сергей Боронин рассказал об опасности скачивания «заминированной» версии Telegram. Этим он поделился с агентством «Прайм».

Специалист отметил, что установка зараженного мессенджера может привести к потере контроля над смартфоном и персональными данными. Однако, добавил он, это грозит только пользователям с телефоном на базе Android, а также тем, у кого ранее не было установлено приложение Telegram. Эксперт уточнил, что пока не располагает информацией о версии этого трояна под устройства Apple iOS.

Он пояснил, что мошенники смогут воспользоваться всеми возможностями трояна, если он попадет на устройство с root-доступом. Или, продолжил Боронин, человек сам должен предоставить разрешения для него. Обнаружить зараженную версию мессенджера можно по «косвенными признакам», например, стоит насторожиться, если смартфон начинает самостоятельно рассылать сообщения по контактам в Telegram или ваши СМС помечаются как просмотренные, хотя вы их не читали.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали самую массовую фишинговую атаку на пользователей Telegram. Уточнялось, что мошенники присылают ссылку, предлагая ознакомиться со список людей, которые якобы будут мобилизованы в ближайшее время.

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Варвара Кузьмина
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