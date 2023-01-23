Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:55, 23 января 2023Интернет и СМИ

Назван самый популярный у россиян мессенджер

Telegram занял первое место по активности пользователей в 2022 году и обогнал WhatsApp

Фото: unsplash

Популярный мессенджер Telegram занял первое место по активности пользователей в 2022 году, впервые обогнав по объему трафика WhatsApp. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные мобильных операторов.

Отмечается, что объем трафика Telegram к началу 2023 года составил от 60 до 80 процентов от общего объема среди мессенджеров. Представитель «Билайна» назвал Telegram самым востребованным у россиян и сообщил, что его трафик продолжает расти, в то время как у WhatsApp этот показатель в России остается прежним.

«За первые две недели января рост Telegram составил 68 процентов. Стоит отметить, что объем трафика отражает не только популярность сервиса, но и то, как много через него пользователи передают тяжелого контента — прежде всего видео», — сообщали в «Билайне». В компании «Мегафон» также отметили, что Telegram сохраняет лидерские позиции по трафику с марта 2022 года.

В 2021 году Всероссийский центр изучения общественного мнения назвал WhatsApp самым популярным у россиян средством общения — с его помощью связывались между собой 73 процента опрошенных. Мессенджером Telegram, согласно данным центра, тогда пользовалось только 18 процентов жителей страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Пригожин поддержал Кадырова и назвал противников бород в армии кучкой клоунов
Врио главы Запорожской области рассказал о российском наступлении в регионе
Под Херсоном пресекли деятельность запрещенных в России «Свидетелей Иеговы»
Опознаны останки всех погибших в авиакатастрофе в Непале россиян
В «VK Музыке» появился новый раздел
В ЕС заявили о решающем моменте в конфликте на Украине
Бывшего президента Туркмении наделили неприкосновенностью
Власти Индонезии отказались помогать впавшей в кому на Бали россиянке
В Польше предрекли изоляцию Германии из-за отказа поставлять танки Украине
В Москве стало больше одного типа жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.