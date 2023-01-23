Туристу пригрозили уголовным делом из-за часов за три миллиона рублей в багаже

Таможенники в Шереметьево изъяли у туриста из Турции швейцарские часы за миллионы рублей

В аэропорту Шереметьево российские таможенники изъяли у туриста из Турции часы швейцарской марки Breguet за три миллиона рублей. Мужчине может грозить уголовное дело, сообщает «Говорит Москва».

Уточняется, что путешественник был задержан в «зеленом» коридоре. По словам пресс-секретаря таможни аэропорта Анны Евтушенко, нарушитель пытался провезти в багаже часы в фирменной упаковке, однако заранее не задекларировал предмет. Сам мужчина заявил, что не знал о необходимости делать это.

В настоящее время ведется таможенная экспертиза, по результатам которой могут возбудить уголовное дело о контрабанде.

Ранее в ноябре таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово изъяли у летевшего из ОАЭ россиянина четырехкилограммовую золотую цепь. На допросе мужчина заявил, что она предназначена для личного пользования и что он якобы носит ее на шее. Стоимость ювелирного изделия составляла 10 миллионов рублей.