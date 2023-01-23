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14:50, 23 января 2023Силовые структуры

Прокурора подмосковного Раменского приговорили к 15 годам за коррупцию

Суд приговорил к 15 годам экс-прокурора подмосковного Раменского Томбулова за коррупцию

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Чеховский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего прокурора подмосковного Раменского Константина Томбулова за коррупцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд установил вину экс-прокурора в получении взяток, растрате, мошенничестве, вымогательстве. Ему назначен штраф в 273 миллиона рублей. 11 подельников Томбулова получили от 4,5 до 10 лет колонии.

В материалах дела указано, что прокурор с сообщниками с 2009 по 2018 год подделывал документы для незаконного получения прав собственности на земельные участки в Московской области. Затем они продавали недвижимость по рыночным ценам. Ущерб государству оценивается в 15 миллионов рублей. Томбулов и фигуранты его дела получили также взятки на общую сумму в 60 миллионов рублей.

Еще один эпизод, вмененный прокурору, касается хищения изъятой обувной продукции на 50 миллионов рублей.

Гособвинитель просил приговорить Томбулова к 20 годам заключения.

Генпрокуратура через суд добилась конфискации имущества экс-прокурора и его родственников, а также доверенных лиц. В пользу государства отошли 249 объектов недвижимости общей стоимостью 750 миллионов рублей. В Генпрокуратуре установили, что земельные участки были получены Томбуловым в качестве взяток и оформлены на родственников и доверенных лиц.

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Любовь Ширижик
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