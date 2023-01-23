Аналитик назвал страны Европы с самым дешевым дизельным топливом

Аналитик Томчиак: самое дешевое дизельное топливо в Европе продается в Болгарии и Чехии

Главный аналитик чешской компании Finlord Борис Томчиак заявил, что Болгария и Чехия на сегодняшний день продают самое дешевое дизельное топливо в Европе. Его слова приводит агентство «Прайм».

Аналитик отметил, что средняя цена одного литра в Болгарии составляет 1,64 доллара, а в Чехии — 1,7 доллара. Для сравнения эксперт назвал среднюю стоимость одного литра дизеля в других странах Европы. Так, в Германии он обойдется в 2,6 доллара. Итальянский дизель в настоящее время стоит 2,09 доллара за литр. Самые высокие цены на это топливо зафиксированы во Франции — 2,11 доллара за литр.

Низкую стоимость дизельного топлива в Чехии Томчиак объяснил действиями властей страны. По его словам, в прошлом году чешское правительство уменьшило потребительский налог на автомобильное топливо, это повлекло падение цен и для заказчиков. Он добавил, что после этого ставку налога вернули на прежний уровень, однако «для дизеля льгота была сохранена».

При этом аналитик считает, что цены на дизель в Европе и в том числе в Чехии скоро начнут расти. По его мнению, увеличится и стоимость бензина в странах Европейского союза.

Ранее сообщалось, что трейдеры из Европы спешат закупить российское дизельное топливо до момента вступления в силу эмбарго на него, что случится 5 февраля. В январе импорт достиг 770 тысяч баррелей в сутки, что стало максимумом с марта прошлого года. Европа ожидает, что решить проблему помогут поставки из Китая, увеличившего квоту на экспорт топлива почти на 50 процентов по сравнению с показателем годичной давности.

