Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:38, 23 января 2023Путешествия

В Таиланде после череды необъяснимых смертей туристов умер еще один дайвер

В Таиланде на «Острове смерти» Ко Тао обнаружили тело британского дайвера
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Еще одного британского инструктора по дайвингу обнаружили мертвым на острове Ко Тао в Таиланде, который называют «Островом смерти». Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что 48-летний дайвер Нил Гиблин (Neil Giblin) умер после череды других необъяснимых смертей туристов на тайском острове за последние годы. Тело мужчины нашли в его бунгало, когда две клиентки, не дождавшись его, стали беспокоиться и подняли тревогу. Полиция установила, что смерть была вызвана естественными причинами, однако друзья Гиблина отказываются в это верить.

Материалы по теме:
«Неужели я умру прямо здесь?» Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
«Неужели я умру прямо здесь?»Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
12 декабря 2020
«Я остался жив лишь чудом». Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
«Я остался жив лишь чудом».Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
18 мая 2021

«Полиция сразу сказала, что расследовать нечего. Это так быстро произошло, я даже не уверен, что они проводили вскрытие. Знаете, когда я говорил с Нилом о прежних смертях, произошедших на острове, он всегда советовал не упоминать об этом здесь», — рассказал один из приятелей дайвера.

Другие знакомые и клиенты Гиблина также не могут поверить, что полиция легко смирилась со случившимся и не хочет подвергать сомнению данные врачей с места смерти.

Ранее в январе сообщалось, что российский турист поехал на отдых в тайскую Паттайю и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах. Отмечается, что 49-летний россиянин в одиночку вылетел в Таиланд 27 декабря и планировал пробыть там две недели. Родственники мужчины сообщили, что 1 января он перестал выходить на связь, а 9 января был найден мертвым в номере трехзвездочного Cosy Beach Hotel.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о новой победе Путина над Западом
США призвали Азербайджан прекратить блокаду Карабаха
Рассылавших критику СВО от имени священников россиян осудили
Арендному жилью в России предрекли подорожание
Латвия попросила посла России покинуть республику
«Мисс Вселенная» две недели не мыла голову перед финалом конкурса красоты
В Таиланде девушка подкупила полицию для вип-услуг и оказалась в центре скандала
Экс-ректор РАНХиГС Мау вышел на связь впервые после увольнения
Экс-главе МИД Польши предрекли отмену после слов о разделе Украины
Составлен рейтинг российских городов для жизни на пенсии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.