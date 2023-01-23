В Таиланде после череды необъяснимых смертей туристов умер еще один дайвер

В Таиланде на «Острове смерти» Ко Тао обнаружили тело британского дайвера

Еще одного британского инструктора по дайвингу обнаружили мертвым на острове Ко Тао в Таиланде, который называют «Островом смерти». Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что 48-летний дайвер Нил Гиблин (Neil Giblin) умер после череды других необъяснимых смертей туристов на тайском острове за последние годы. Тело мужчины нашли в его бунгало, когда две клиентки, не дождавшись его, стали беспокоиться и подняли тревогу. Полиция установила, что смерть была вызвана естественными причинами, однако друзья Гиблина отказываются в это верить.

«Полиция сразу сказала, что расследовать нечего. Это так быстро произошло, я даже не уверен, что они проводили вскрытие. Знаете, когда я говорил с Нилом о прежних смертях, произошедших на острове, он всегда советовал не упоминать об этом здесь», — рассказал один из приятелей дайвера.

Другие знакомые и клиенты Гиблина также не могут поверить, что полиция легко смирилась со случившимся и не хочет подвергать сомнению данные врачей с места смерти.

Ранее в январе сообщалось, что российский турист поехал на отдых в тайскую Паттайю и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах. Отмечается, что 49-летний россиянин в одиночку вылетел в Таиланд 27 декабря и планировал пробыть там две недели. Родственники мужчины сообщили, что 1 января он перестал выходить на связь, а 9 января был найден мертвым в номере трехзвездочного Cosy Beach Hotel.