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17:15, 23 января 2023Экономика

В России начались сложности с нитками для пакетиков чая

Вице-премьер Абрамченко сообщила о сложностях с фильтр-бумагой и пакетиками для чая

Фото: Shutterstock

Российские чайные и кофейные компании начали испытывать сложности с фильтр-бумагой и нитками для чайных пакетиков, эти проблемы вскрылись после того, как были решены первоочередные задачи. Об этом в интервью РИА Новости рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, в перезапуске производства упаковки предприятиям помогло российское подразделение шведской компании Tetra Pak. В июне появилась первая отечественная упаковка, а в начале 2023 года было налажено промышленное производство.

Еще одной проблемой стало отсутствие колец для жестяных банок, необходимых производителям консервов. В настоящее время профильные ведомства готовят дорожные карты по каждому направлению, чтобы понять, за счет чего можно решить проблемы. Вариантами остаются собственное производство, поставки из дружественных стран или параллельный импорт.

Ранее Викас Сои, глава компании «Милфудс», купившей бизнес финской Paulig в России, рассказал, что затраты на транспортировку кофе в страну за прошлый год выросли в пять раз, а сроки — в два-три раза. Из-за этого за 12 месяцев цена натурального кофе взлетела на треть.

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Платон Щукин
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