Медведев констатировал приближение мира к третьей мировой войне

Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны

Мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны. Об этом в понедельник, 23 января, заявил заместитель председателя Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

По мнению политика, людям в мире необходимо понять, что специальная военная операция на Украине (СВО) стала вынужденной и крайней мерой. Медведев пояснил, что СВО — ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов.

«Ну и очевидно, что мир действительно вплотную из-за того, что происходило, подошел к угрозе третьей мировой войны», — констатировал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной. По его словам, в конфликте участвуют ряд стран, в том числе и блок НАТО, и, «если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война», — объяснил политик.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).